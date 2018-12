Em 2002, meio Brasil estava assustado com a possibilidade de o sindicalista Lula da Silva, do PT, chegar ao Planalto. Graças ao melancólico final do governo do então inelegível Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, ele chegou.

Contra Lula, o PSDB, principal esperança dos antipetistas, apostou em José Serra.

Quatro anos depois, o presidente reelegeu-se porque, dada a aceleração na economia e as políticas públicas de sucesso, a maioria perdoou o Mensalão.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Contra Lula, o PSDB, principal esperança dos antipetistas, apostou em Geraldo Alckmin.

Quatro anos depois, embalada pela popularidade (e populismo) do padrinho, a desconhecida Dilma Rousseff elegeu-se.

Contra Dilma, o PSDB, principal esperança dos antipetistas, apostou novamente em Serra.

Quatro anos depois, mesmo tendo em conta os ventos internacionais desfavoráveis, a inabilidade da presidente e os protestos de junho de 2013 que derrubaram a aprovação de todos os governantes, a combatividade do PT, capaz de tudo para se manter no poder, foi suficiente para reeleger Dilma.

Contra Dilma, o PSDB, principal esperança dos antipetistas, apostou em Aécio Neves.

Um ano depois, cada vez mais fragilizada pelo cenário adverso, em parte provocado por ela, em parte provocado por um Congresso que já não a tolerava, e com o Petrolão desnudado pela Lava-Jato, Dilma caiu e o PT foi apeado do Planalto.

Contra Dilma, os antipetistas depositaram esperanças na aliança entre o PSDB, de Aécio, e o PMDB, do líder do processo de impeachment Eduardo Cunha e do vice-presidente Michel Temer.

Ou seja, ao longo dos 13 anos em que o PT esteve no poder, os antipetistas disseram ao eleitorado o seguinte: "Afastem esse partido de corruptos e elejam Serra, Alckmin ou Aécio; se não for possível pelo voto popular, torçam para que Cunha coloque lá Temer via Parlamento."

Sucede que Serra está soterrado em escândalos de corrupção até à sua emblemática calva, que Alckmin era chamado de "santo" pelos corruptores da Odebrecht e que Aécio foi gravado a pedir dinheiro ao mesmo grupo de vigaristas que Temer recebeu à socapa nos porões da sua casa e a quem pediu para ir pagando uma mesada pelo silêncio de Cunha, entretanto condenado a 38 anos acumulados de prisão.

Depois de apostar em cinco cavalos errados, os antipetistas jogaram então as fichas no "cavalão", como é conhecido entre amigos Jair Bolsonaro.

Mudaram o discurso para "PSDB, PMDB e PT é tudo farinha do mesmo saco" e agruparam-se em torno de um deputado caricato de baixíssimo clero. E com um histórico de defesa da ditadura e da tortura e de ataque a mulheres, gays, indígenas e qualquer outro grupo que lhe parecesse frágil. "Não importa a mediocridade, pelo menos não é corrupto", defenderam os antipetistas.

Até chegarmos ao caso do motorista Fabrício Queiroz. No âmbito de uma operação que averiguava corrupção na assembleia do Rio de Janeiro, a COAF, um órgão de controlo financeiro que ajudou a prender muita gente do PT, descobriu que o motorista de um dos filhos do presidente eleito movimentou 1,2 milhões de reais, quantia muito acima das suas posses, entre 2016 e 2017. Michelle Bolsonaro, futura primeira-dama, foi a destinatária de um dos seus cheques.

A explicação de Bolsonaro - "era o pagamento de um empréstimo que eu lhe fiz" - levantou mais perguntas do que respostas. Onyx Lorenzoni, braço direito de Bolsonaro investigado pelo Supremo por ter recebido doações ilegais daqueles tais corruptos a quem Aécio pediu dinheiro e que Temer acolheu no porão, teve um fricote nervoso ao comentar o tema.

Acresce que sete assessores do presidente, que aumentou em 168% o seu património desde 2006, estão também na lista de pagamentos do motorista. E que, assim como recebia as tais quantias, Queiroz imediatamente as transferia, o que indicia, segundo os investigadores, que o destinatário do dinheiro não era o titular da conta.

O PT, apesar de tudo, ainda pode recorrer ao mais infame dos slogans políticos do Brasil: roubámos mas fizemos. Bolsonaro, que só toma posse em janeiro, ainda nem fez nada.

Se roubou ou não, a COAF, que está sob alçada do ministro da Justiça, Sérgio Moro, tem de investigar. Cabe a Moro, a caminho de ser o último refúgio dos antipetistas, descobrir se a direita e ele próprio erraram outra vez no cavalo.