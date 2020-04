Demitiu-se o diretor do serviço de cirurgia e transplantação do Curry Cabral

As doenças do aparelho circulatório e o cancro são a principal causa de morte em Portugal.

Doenças do aparelho circulatório e cancro. São estas as principais causas de morte em Portugal. E é provável que continuem a ser. O receio é que aumentem, direta ou indiretamente, a curto e a médio prazo, devido à pandemia de covid-19, que parou o país e o mundo e levou à total reorganização dos serviços de saúde, no sentido de a enfrentar e travar.

Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, emitiu um comunicado em que lança um alerta e expressa a sua preocupação relativamente a todos os doentes não covid a quem, no seu entender, poderão não estar a ser prestados todos os cuidados necessários.