Do momento Vox ao abismo do Ciudadanos. 7 pistas para perceber o caos em Espanha

A Galiza foi uma das poucas comunidades onde o Vox não elegeu um deputado, com a tentativa da extrema-direita de conseguir um representante pela província de A Coruña a ser travada pela extrema-esquerda do Bloco Nacionalista Galego (BNG), que volta ao Congresso espanhol de onde saiu em 2011. O travão ao Vox explica-se também pela liderança do Partido Popular galego: Alberto Núñez Feijóo, que chegou a ser apontado como sucessor de Mariano Rajoy mas recusou avançar, tem defendido que o partido não se deve afastar do centro-direita.

Na Galiza, terra natal de Franco, o Partido Popular recuperou a liderança em número de votos (apesar do empate em número de deputados), depois de ter perdido nas eleições de abril para os socialistas. O PP tem a hegemonia da direita, depois do descalabro do Ciudadanos (como a nível nacional) e apesar da subida do Vox de mais de 25 mil votos. Elegeu dez deputados, mais um do que em abril, quando tinha perdido três representantes.