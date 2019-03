Logo após o referendo do Brexit, defendi a ideia de o Reino Unido se juntar à Noruega no Espaço Económico Europeu e na Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA). Esta opção respeita tanto o voto pela saída como a sua estreita margem de vitória. No mínimo, o modelo da Noruega teria dado uma boa transição durante cerca de cinco a dez anos.

Subsequentemente, Theresa May conseguiu um acordo melhor do que eu pensava ser possível, sob o qual o Reino Unido seria capaz de restringir a imigração, entrar em acordos comerciais de outros países e ainda permanecer estreitamente alinhado com a UE.