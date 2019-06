O Podemos mudou de género ao apresentar-se nas eleições de abril a liderar a coligação Unidas Podemos (com a Esquerda Unida e o Equo). E agora a discussão gramatical prossegue, com o líder do movimento, Pablo Iglesias, a receber uma contraproposta do primeiro-ministro em funções e secretário-geral do PSOE, Pedro Sánchez. Governo de coligação, não senhor; "governo de cooperação", sim senhor.

"Vamos começar a trabalhar num governo de cooperação", anunciou Iglesias no final da reunião de 80 minutos que teve com Sánchez no Parlamento. "Para nós as palavras são o menos importante: governo de cooperação, governo de coligação, cogoverno, governo conjunto, o importante são os conteúdos. Um governo plural, que seja capaz de enfrentar os grandes desafios do nosso país, que para nós passa por acabar com a precariedade laboral, em trabalhar para que haja mais justiça fiscal em Espanha e assumir os desafios do futuro relacionados com as mudanças tecnológicas e a necessária transição energética numa perspetiva ecológica", continuou, antes de dizer que outras reuniões "mais discretas" vão realizar-se nos próximos dias, com o fito de "formar um acordo de governo progressista conjunto".