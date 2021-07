Viver à espera de quinta-feira

Fecha-se Lisboa para conter a variante Delta, mas não se controla as fronteiras (nem coisa nenhuma, na verdade) e ela espalha-se pelo país em 15 dias. Impede-se o regresso ao escritório, mas permite-se ir almoçar e jantar fora, comprar em lojas e andar nos transportes públicos colado a desconhecidos. Determina-se o confinamento obrigatório, mas o presidente da Assembleia da República diz e repete que todos devem ir a Sevilha apoiar a Seleção de Futebol. Decreta-se o desconfinamento, mas recua-se com base numa matriz de risco que sobrevaloriza contágios e ignora vacinação, casos graves e mortes - e que até o bastonário dos médicos diz que já não vale. Reabre-se a economia a conta-gotas porque o risco de ficar no buraco é enorme, mas mantém-se áreas inteiras de atividade congeladas e a morrer. Ouve-se especialistas diariamente, mas ignora-se os que defendem que o pior já lá vai e é urgente voltar à vida; até o Presidente Marcelo deixou de ter voz desde que começou a defender que os tempos mudaram e as prioridades também. Diz-se que a vacina permitirá voltar à normalidade, mas o primeiro-ministro fica isolado meses depois de tomar as duas doses. Obriga-se a apresentar credenciais para entrar em espetáculos e também no restaurante e no hotel, mas só ao sábado e ao domingo - nas lojas, centros comerciais, cafés e pastelarias não é preciso. Nunca. E ainda nesta semana ouvimos Graça Freitas anunciar que o isolamento de Costa foi bem contestado por Marcelo, que há condições para o público voltar aos estádios - o que o governo se apressou a dizer que ainda não decidiu - e que poderemos retomar a vida em setembro, apesar de as ordens para as escolas serem de um arranque de ano letivo a manter todas as restrições do que termina.

É que até a vacinação dos mais novos gera discórdia: pode-se vacinar antes dos 12? Pode. Vai-se vacinar? Não. E aos 15? Talvez. Era bom? Era. Há certezas? Não. Há aí alguém que ainda saiba o que vale e em quem acreditar?

Se a gestão da pandemia implica cuidados novos para lidar com o que ainda não é totalmente conhecido, a sucessão de mensagens, a maioria delas contraditórias, tem tornado impossível manter a sanidade. E a seriedade. E a confiança em quem quer que seja. Parece que há vontade de manter o país dormente - para esconder que a tal retoma vigorosa pode afinal ser pífia? - e dependente, agarrado a subsídios que o impedem de prescindir do Estado para respirar.

Seja onde passar as férias ou se avançar com um investimento, tomar decisões é tarefa impossível com regras que mudam a cada quinta-feira e sem que se saiba sequer qual é a base científica em que se apoiam - cada vez mais médicos apelam ao regresso à normalidade. E até com que legitimidade são tomadas - o bastonário dos advogados garante que o fecho da Área Metropolitana foi "claramente inconstitucional", os tribunais dão razão a todos os que contestam o isolamento profilático que os serviços de saúde lhes impõem, por falta de base legal.

Enquanto isso, Madrid vive e pulsa, Londres larga o suporte artificial de vida, Paris enche salas de espectáculos, Nova Iorque regressa aos concertos em massa. E na Ásia decreta-se que a covid já não é pandemia mas mais uma doença endémica.

Se ao menos fosse tão fácil acabar com o que mantém Portugal em coma...