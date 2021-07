"Esta é a casa do meu coração, a casa do meu coração", diz Elsa Laboreiro, 60 anos, fadista residente do Café Luso, a mais antiga casa de fados de Lisboa. E neste momento, o coração está "desfeito", assume a artista com garganta presa e lágrimas a querer saltar dos olhos. O estabelecimento está fechado há mais de um ano devido à pandemia e não há previsões relativamente à data de reabertura. "As expetativas e as perspetivas não são animadoras, mas estamos cá para lutar. O fado tem sobrevivido décadas e décadas e décadas e não vai ser esta pandemia que nos vai deitar abaixo", diz Nuno Fernandes, diretor-geral do Fado & Food Group, proprietário desta e de outras três casas de fado em Lisboa, tentando manter o ânimo perante a incerteza. Mas está difícil.

Elsa Laboreira, fadista residente do Luso, emociona-se ao ver a casa fechada © Líbia Florentino/Global Imagens