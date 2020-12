Recolher obrigatório às 02.00 no Natal e no Ano Novo só se aplica nos concelhos de maior risco

Sintra está deserta. Os turistas desapareceram com a pandemia e a vila Património da UNESCO não se preparou para outros visitantes. Os hotéis fecharam; os funcionários das lojas típicas, dos restaurantes e cafés esperam à porta por clientes; os tuk-tuks estacionados. Cascais também sofre os efeitos da covid-19, mas ainda assim há pessoas nas ruas, incluindo os estrangeiros que residem no concelho. O centro histórico parece um centro comercial ao ar livre, com algumas das marcas comerciais mais representativas. Um dos hotéis já esgotou as reservas para o almoço de Natal. A Roda Gigante gira com os alunos das escolas locais.

Os dois concelhos passaram de risco extremamente elevado para elevado e os espaços comerciais podem abrir durante todo o fim de semana, o que não foi possível no último mês. Os comerciantes de Sintra não esperam grandes melhorias; os de Cascais acreditam que vão faturar um pouco mais.