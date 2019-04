1. É cada vez mais difícil distinguir se estamos perante ficções que se aproximam dos seres humanos ou se são já os seres humanos que representam personagens de guião. É assim no Brexit, na banca, no grande mundo dos negócios mas também na pequena vida das empresas, nas relações pessoais, na vontade brusca de romper com tudo e mudar de vida.

O Brexit é o melhor exemplo de como a mentira reina. E destrói. E impunemente faz a História.