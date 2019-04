Após quase sete horas de conversações, com o presidente francês, Emmanuel Macron, a ir contra grande parte dos restantes líderes que estavam dispostos a aceitar uma extensão longa do artigo 50.º, a União Europeia decidiu dar ao Reino Unido a possibilidade de adiar a sua saída da UE até 31 de outubro - com uma avaliação a meio do caminho, ou seja, fim de junho. Assim, se não aprovar um qualquer acordo sobre o Brexit até às eleições europeias de 23 e 26 de maio, o Reino Unido terá de participar nas mesmas tal como os restantes Estados membros da União Europeia.

Que avisos deixaram os líderes europeus ao Reino Unido?

Antes de ser conhecida a decisão do Conselho Europeu, já durante a madrugada desta quinta-feira, o presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, deixou uma aviso muito claro aos britânicos. O Parlamento Europeu "não será ridicularizado" e as eleições "não são um jogo".