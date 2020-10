Nos anos 1950, o marketing podia não ser uma técnica muito desenvolvida, mas havia quem revelasse dotes para a matéria quando era preciso escolher o nome de uma sapataria. Que mulher não se sente uma deusa em cima de uns sapatos de salto alto? Que mulher não se sente uma deusa ao ver-se refletida na biqueira de um sapato que espreita por baixo de um vestido de noite? Que mulher não se sente uma deusa quando uns sapatos completam o seu look de noiva?

Quem lhe deu o nome sabia o que fazia. A sapataria A Deusa, que ostenta a categoria de loja histórica de Lisboa, ao fim de 70 anos, mantém-se fiel ao público feminino. Longe dos tempos áureos do comércio tradicional, quando sete empregados não davam conta para atender tanta clientela e se digladiavam por causa das comissões, mas com muito orgulho no passado. Tanto que o interior, à exceção do chão, que era alcatifado - as deusas não andam, afinal, sobre nuvens? -, se mantém inalterado. A decoração a puxar ao estilo art déco, o mobiliário, o candeeiro de teto que tanta gente quer comprar, são autênticas relíquias. E depois há o painel em baixo-relevo, o ex-líbris da loja, em verde-escuro, que lhe empresta o nome - a imagem de uma deusa hindu.