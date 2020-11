Num mundo em que o líder contestado da Venezuela Nicolás Maduro e o "autocrata" turco Recep Tayyip Erdogan - que "deve ser derrotado", nas palavras de Joe Biden - congratularam o vencedor das eleições norte-americanas, mas alguns republicanos de topo ainda não o fizeram, não é de estranhar que outros países não alinhados com os Estados Unidos ou com o democrata se remetam ao silêncio. É o caso do Brasil ou do México, mas também e em especial de duas potências geopolíticas, a Rússia e a China.

"O nosso entendimento é que o resultado das eleições será determinado de acordo com as leis e procedimentos dos EUA", disse à imprensa o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Wang Wenbin. Depois de se ter recusado a reconhecer a vitória de Joe Biden, Wang disse: "Esperamos que o novo governo dos EUA possa chegar a um compromisso com a China."