Cristas contrapõe "má cara" de Pedro Marques aos "engraçadinhos" do CDS

Quando chegou a Bruxelas, Diogo Feio levava na bagagem cinco anos como deputado à Assembleia da República (AR). Lembra-se bem de uma das primeiras impressões à chegada ao Parlamento Europeu: "Na primeira reunião do grupo parlamentar em que estava integrado, uma reunião interna do Partido Popular Europeu, estavam mais deputados do que aqueles que há em toda a AR."

O gigantismo e a complexidade. É a primeira impressão de quem tem a experiência do hemiciclo nacional e chega a Bruxelas como eleito ao Parlamento Europeu (PE). A dimensão transnacional transforma o PE numa realidade "muito distinta" da Assembleia da República, diz a comunista Ilda Figueiredo, também ela com passagem pelos dois cenários.