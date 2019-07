Apesar de a Turquia ter uma economia mais diversificada do que a Venezuela, que é extremamente dependente do petróleo, se o todo-poderoso presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, continuar na atual deriva do quero, posso e mando sem ligar a quase nada e a quase ninguém, o país com perto de 80 milhões de habitantes poderá entrar em colapso financeiro. O aviso vem do Ashmore Group Plc, grupo britânico gestor de investimento, especializado em mercados emergentes.

"O problema é que a volta de 180 graus em relação às boas políticas tem grandes custos políticos. Quanto mais ele adiar, maior será o custo, razão pela qual os políticos que vão por um caminho muito heterodoxo raramente mudam de rota e acabam, normalmente, numa crise", declarou, citado pela Bloomberg, Jan Dehn, responsável pelo departamento de investigação do Ashmore Group Plc.