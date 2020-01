O quanto Lisboa é uma cidade verde

Às 09.30 da manhã, a colina é um pequeno oásis sobranceiro à cidade: ouvem-se os pássaros e à frente estende-se o corredor verde que liga a cidade a Monsanto, o pulmão de Lisboa. O Aqueduto das águas Livres emoldura o cenário. Tudo é bonito. José Sá Fernandes, vereador do Ambiente da Câmara Municipal de Lisboa, não poderia ter escolhido melhor o local para explicar o porquê da cidade ter ganho a distinção de Capital Verde Europeia 2020 - o galardão passa este sábado de Oslo para Lisboa, numa cerimónia que conta com a presença de altas individualidades, como o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

Estamos no jardim, no final da Rua da Mesquita, em pleno corredor verde de Monsanto, menina dos olhos de Sá Fernandes. O corredor que permite unir o Parque Eduardo VII ao pulmão da cidade, pela ponte Gonçalo Ribeiro Telles. Ainda neste ano, através do Vale de Alcântara, estará tudo ligado ao rio. "Foi uma luta. Custou tanto a conquistar como o Castelo de São Jorge", graceja.