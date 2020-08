Fisco simplifica pedidos para pagamento de IRS em prestações

Com a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) a reforçar os pedidos para que os contribuintes continuem em casa e a utilizar os canais digitais, foi simplificado o processo para pedidos de pagamento do IRS em prestações. Com o prazo de pagamento deste imposto a terminar a 31 de agosto e com mais contribuintes em situação de dificuldade devido à pandemia, o processo para parcelar o pagamento do IRS foi simplificado, estando disponível online. Assim, caso tenha um valor em dívida até aos cinco mil euros e "não seja devedor de outros tributos administrados pela Autoridade Tributária", é possível dividir o montante a pagamento num número máximo de 12 prestações.

O número de prestações depende do montante em dívida: caso tenha um pagamento entre os 204 e os 350 euros, só poderá pagar em duas prestações, por exemplo. Para um valor em dívida até cinco mil euros, não será exigida garantia, nota a AT. Caso o valor esteja acima e sejam precisas mais do que 12 prestações, o fisco indica a necessidade de apresentação de uma garantia.

O requerimento poderá ser pedido através do Portal das Finanças, no prazo de até 15 dias após a data-limite de pagamento da nota de cobrança, explica o fisco. Nas opções de planos de prestações, estará já indicado o valor a pagar e a opção para fazer uma simulação. Neste campo, dependendo do intervalo em que se insere o valor a pagar, é possível selecionar o número máximo de prestações. Será pedido ao contribuinte para justificar por que razão está a pedir este plano de pagamento a prestações.

Após a conclusão do pedido, o fisco refere que, verificando que o requerente não tenha outras dívidas, "o pedido é deferido automaticamente".

A AT indica que o total do imposto é dividido em prestações mensais e iguais, sendo certo que na primeira prestação serão acrescentadas "as frações resultantes do arredondamento" e que "ao valor de cada prestação acrescem os juros de mora contados sobre o respetivo montante desde o termo do prazo para pagamento voluntário até ao mês do respetivo pagamento".

As prestações devem ser liquidadas até ao final de cada mês; caso haja alguma falha, o fisco avançará para a cobrança do valor total a pagar.

