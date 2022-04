A guerra e a reflexão em época pascal

Em tempo de guerra, ainda com resquícios de uma pandemia que não teve o seu fim declarado e numa época em que a extrema-direita ganha protagonismo na Europa, com destaque para a nova composição da Assembleia da República em Portugal e para os desenvolvimentos das eleições em França (Le Pen próxima de Macron e segunda volta é garantida), vale a pena aproveitar a época pascal para refletir sobre tudo o que queremos ser enquanto humanidade que habita um só planeta.

Já com mês e meio de conflito armado decorrido, há mais de 4,5 milhões de refugiados que saíram da Ucrânia desde o início da invasão. Os civis também têm estado no centro do alvo, além dos militares. Depois de a estação ferroviária de Kramatorsk ter sido bombardeada, agora os russos fizeram o mesmo ao aeroporto de Dnipro, que foi destruído. Até onde irá a fúria de Putin?

Mulheres ucranianas choram a morte dos seus maridos e dos seus filhos na guerra e muitas perguntam: "O que vos fizemos, russos?" Uma pergunta sem resposta, a não ser a violência, os mísseis, a morte. O ódio que Putin está a gerar entre o povo ucraniano não passará nos próximos anos de história a que teremos a possibilidade de assistir em vida. O ódio criado alimentará novas fraturas e terá um custo elevadíssimo para aquele povo, mas também para todo o continente europeu. A China, quase sempre inteligente na sua política externa, vai gerindo a situação dizendo pouco ou nada.

Por cá, ontem, o bispo de Leiria-Fátima, José Ornelas Carvalho, durante a missa de domingo de Ramos, no Santuário de Fátima, criticou a guerra "fratricida e cruel" que destrói em vez de construir. "O que encontramos hoje na Ucrânia é o contrário daquilo que celebramos hoje em Igreja", afirmou na homilia. O também presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) considerou que é possível ver "aqueles que se afirmam como libertadores apresentarem-se nas cidades, não para colher o aplauso da gente humilde, mas para destruir as cidades, para destruir os meios de vida, para causar o medo e a submissão, porque eles não vivem para essa gente que dizem querer libertar, vivem para submeter as pessoas ao seu serviço".

Usar os outros em seu próprio benefício, usar a vida de outrem em prol da construção de um suposto potencial novo império da Grande Rússia czarista é, no mínimo, um pecado mortal.

Ficámos a saber, ontem à tarde, que quase 1800 civis morreram e 2439 ficaram feridos em consequência da invasão russa, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que estima que pelo menos 176 crianças morreram desde 24 de fevereiro. Os números foram atualizados este domingo, mas ninguém saberá ao certo se serão dados totais. Na guerra da contrainformação, são o que a ONU conseguiu apurar.

Tal como o jornalismo, as Nações Unidas defrontam-se com a escassez de dados e informações enviesadas. Apurar os factos é um trabalho hercúleo, mas urgente e necessário. Em plena época pascal, rezemos - independentemente de qual seja a fé ou a religião professada - por quem sofre às mãos do invasor.