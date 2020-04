A polícia controla e não deixa passar quem circula pela ponte desta aldeia que fica no extremo sudeste do Luxemburgo e que faz simultaneamente fronteira com a Alemanha e a França, na região da Lorena.

Na marginal ribeirinha de Schengen há uma torre de bronze onde estão marcados todos os países que aderiram ao acordo europeu de livre circulação. Como a estrutura é formada por pequenas barras, viajantes de todo o mundo habituaram-se a prender ali cadeados para declarar a eternidade das suas paixões.

A torre não seria muito diferente dos miradouros e das pontes que existem em todo o mundo onde namorados agrilhoam o afeto. Não fosse este pormenor: aqui, uma boa parte das paixões são internacionais. Vera prendeu no setor português a sua paixão pelo anglófono Mark. Cyril tornou francesa a atração por Nicoleta, que tem nome romeno. Kaarl há de ser finlandês, pois foi lá que escolheu fechar à chave a eternidade com Enzo, que o mais provável é ser italiano. Na aldeia onde a Europa derrubou as barreiras também não as há para o romance.