"A justiça não deve ser secreta", diz vice-presidente do Conselho da Superior Magistratura

Até esta quarta-feira ao final do dia já tinham votado, por correspondência, cerca de 1200 juízes de todo o país - a maior participação de que há registo para a eleição do vice-presidente do Conselho Superior de Magistratura (CSM). A fasquia dos mil votos por correpondência nunca tinha sido ultrapassada em anteriores sufrágios.

O CSM, órgão superior de gestão e disciplina da magistratura judicial, é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal de Justiça e composto por dois vogais designados pelo Presidente da República, sete eleitos pela Assembleia da República e sete juízes eleitos pelos seus pares.