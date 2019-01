Os casinos portugueses somaram, no ano passado, 318,8 milhões de euros de receitas com a exploração do jogo de fortuna e azar (slot machines e bancados), um crescimento de 3,1%, bem longe dos crescimentos registados no início do século, de acordo com a Associação Portuguesa de Casinos. Mais concorrência e o mesmo rendimento disponível travam a recuperação.

O grupo Estoril Sol, responsável pela concessão do Estoril, Lisboa e Póvoa de Varzim, mantém o comando destacado em 2018, com uma faturação proveniente do jogo da ordem de 196,8 milhões, mas apresenta um crescimento residual de 2,4% face a 2017. Já a Solverde, que explora as salas de Espinho, Chaves e Algarve, foi a que apresentou melhor performance, gerando proveitos globais de 93,6 milhões (mais 4,8%). Todas as concessionárias viram as suas receitas aumentarem, com exceção do grupo Pestana (detém a sala do Funchal), com receitas de apenas 8,4 milhões, menos 3,1%.