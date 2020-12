Gavião. Como 55 casos de covid-19 atiram um concelho para risco extremamente elevado

Recolher obrigatório às 02.00 no Natal e no Ano Novo só se aplica nos concelhos de maior risco

Há 3300 habitantes no Gavião e 55 casos de covid-19. O concelho tem recolher obrigatório e as ruas estão desertas.

As ruas do Gavião estão desertas. Desde que se ouviu na televisão que o concelho, com quatro freguesias, estava incluído no grupo de risco extremamente elevado que "há pessoas que se recolheram em casa e nunca mais foram vistas em lado nenhum". A imagem é-nos dada pelo presidente da câmara municipal, José Pio. Mas ainda "há quem continue a desvalorizar​ e a correr riscos e a colocar os outros em risco", salienta o autarca.

De acordo com o mapa de risco elaborado pelas autoridades de saúde, o concelho do Gavião aparece no início da tabela dos que regista uma incidência muito elevada de casos de covid-19. É o terceiro com maior número de casos por 100 mil habitantes, 1931 casos, mas a verdade é que tais estimativas assentam numa base que está muito longe da população real. "A população que serviu de base à estimativa é de 3300 habitantes, é a que consta dos cadernos eleitorais e os menores de 18 anos", explicou ao DN José Pio.

Mas a matemática é a matemática e a fórmula usada para as estimativas está definida pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças, e baseia-se na "incidência cumulativa a 14 dias de infeção por SARS-CoV-2/covid-19 correspondendo ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada, por concelho, a 31 de dezembro de 2019, pelo Instituto Nacional de Estatística", lê-se na explicação do Boletim da Direção-Geral da Saúde que divulgou os 113 concelhos incluídos no mapa de risco.

Portugal conta neste dia 9 de dezembro com mais 4097 casos e mais 70 mortes. Ao todo, tem 332 073 casos de covid-19 e já vai em 5192 óbitos.

A verdade é que o Gavião está neste mapa devido aos 55 casos registados, há 15 dias, e que começaram num surto do lar da cidade. "Neste momento, há 55 casos, 38 foram registados no lar da cidade, entre funcionários e utentes, e os outros na comunidade", referiu José Pio. A origem do surto está num funcionário da instituição, que terá contagiado colegas, utentes e depois pessoas próximas que integram a comunidade. Até agora, foram registados dois óbitos, 19 já recuperaram da doença.

Mas José Pio admite ter alguma preocupação "apesar de acreditar que a situação caminha para o controlo absoluto". Desde essa altura, que a autarquia tem vindo a testar todos os funcionários e utentes do lar, "foram feitos mais de 750 testes na instituição. A autarquia adquiriu testes rápidos e não há um funcionário que entre ao serviço e não seja testado". Hoje (quarta-feira, dia 9), "foram feitos logo pela manhã cem testes", e a verdade "é que no início do surto e da testagem encontrámos alguns casos assintomáticos e mais dois idosos do lar que tiveram sintomas, mas há dias que o rastreio não nos traz casos novos", refere.

José Pio, presidente da Câmara do Gavião, está preocupado, mas acredita que o concelho vai poder passar um Natal mais tranquilo. © DR

O autarca confessa ser um otimista por natureza, acredita que a população do Gavião começará a viver melhores dias muito em breve, "espero que o Natal seja bem mais sossegado do que estes últimos 15 dias", até porque, "a maioria da população tem sido cumpridora e os comerciantes também, cumprindo os horários e as regras definidos pela Direção-Geral da Saúde", assegura José Pio.

O Gavião é um pequeno concelho, entalado entre dois concelhos vizinhos, Crato e Nisa, e a zona centro do país, entre Mação e Abrantes. Desde 2011 que tem vindo a perder população. Na altura, os Censos registavam 4131 habitantes, agora há 3300. Mas não está sozinho nesta situação de risco extremamente elevado. Marvão, Nisa e Portalegre, sede de distrito, estão na mesma situação.

Nesta quarta-feira, a página da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano registava 638 casos ativos no distrito de Portalegre, nesta cidade o maior número de casos, 244, depois Gavião, 55, Crato, 51, Marvão, 46, Nisa, 45, Elvas 40, Alter do Chão, 36, Campo Maior, 20, Ponte de Sor, 15, Arronches, 11, e Avis, 10.

O Alentejo e o Algarve são as regiões do continente que menos têm sido afetadas pela pandemia de covid-19. Há quem diga que, neste caso, tem valido o facto de estarem numa zona do interior, isolada, e com uma densidade populacional reduzida.

Desde o início da pandemia, o Gavião apenas registou duas situações com casos de covid-19, e ambas começaram em lares. A primeira foi em Belver, um lar com nove casos, na primeira fase da pandemia. E, agora, outro lar que conta com 38 casos que já passaram também para a comunidade.

No Gavião, por exemplo, conta José Pio, desde o início da pandemia que se registaram apenas duas situações com casos, e ambas começaram em lares. "Na primeira fase, estivemos muito tempo a zeros, estávamos satisfeitos, mas depois tivemos um lar em Belver que teve nove casos de covid-19, e agora foi este surto de há três semanas." Por agora, têm a registar duas mortes de pessoas idosas, mas que são filhos da terra.

Uma terra em que as pessoas não percebem como é possível estar classificada de risco extremamente elevado. "A câmara tem feito uma grande sensibilização nas redes sociais e até de porta a porta através do nosso departamento de comunicação social, tentando explicar a situação e no sentido de que as regras da DGS sejam cumpridas. Tem sido um trabalho diário e intenso e acho que está a resultar. É cada vez mais difícil ver-se pessoas que não estejam a ir para o trabalho ou que tenham de fazer compras de bens essenciais. Com as autoridades policiais também temos tido uma estreita colaboração no sentido de evitar situações incumpridoras."

A raspadinha do Gavião

A parte mais penosa é o silêncio, as portas fechadas e as ruas desertas, mas, mesmo assim, a autarquia tem incentivado o consumo no comércio local, tentando atenuar o impacto junto dos comerciantes da região. O Movimento de Apoio às Empresas do Gavião lançou uma raspadinha e distribuiu aos comerciantes, para que sejam dadas a quem fizer compras no comércio local acima de dez euros. Os prémios vão desde cem euros, 50, 30, e há muitos no valor de 20 euros e até de um euro. E a adesão "excedeu todas as expectativas - as pessoas têm feito as suas compras dentro da localidade e os comerciantes já pediram mais raspadinhas", argumenta José Pio.

Os negócios mais afetados ainda são o da restauração e o dos bares, onde "as quebras de consumo são elevadas", explica o autarca, que afirma terem sido "tomadas todas as medidas possíveis e acredito que nos próximos dias muitos dos infetados estejam já recuperados e possamos passar um Natal com alguma tranquilidade".