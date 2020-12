"Reestruturação" no SEF. Gatões sai, adjunto toma lugar

Demissão no SEF não chega. Oposição quer mais explicações do ministro

Que determinou afinal a saída de Cristina Gatões da direção do SEF, quase nove meses após a morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk sob custódia desta polícia e em circunstâncias que a própria qualificou a 15 de novembro à RTP, na primeira vez em que falou publicamente do assunto, como de "tortura evidente"?

Certo é que na mesma ocasião garantiu que nunca ponderara pôr o seu lugar à disposição e que fora enganada - por quem não disse - sobre as causas da tragédia: ter-lhe-iam "escondido a verdade".