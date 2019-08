Vost. Quem são os voluntários que avisam onde ainda há gasolina

Começaram por ser três, depois oito e, em menos de um ano, já são 110. Voluntários digitais, assim se definem. Fazem parte da Vost Portugal - Voluntários Digitais em Situações de Emergência. Na última crise energética, em abril, criaram a plataforma online #JánãoDáparaAbastecer, que foi consultada por mais de um milhão de pessoas. Com o pré-aviso da greve dos motoristas de matérias perigosas estão novamente no terreno, ou melhor, na internet, a informar os portugueses dos locais onde já não há combustível, mas também a "fazer pedagogia". Insistem: ainda não há greve, pode nem sequer haver, não é necessário esgotar o combustível e as televisões podiam evitar passar imagens da primeira paralisação e das filas para abastecer. É com este tipo de conselhos e explicações que fazem posts na página do Facebook e no Twitter, onde têm mais de 12 mil seguidores e onde tudo começou.