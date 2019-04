Cerca de um quarto dos eleitos à Assembleia da República - 25,6% - está a desempenhar o mandato em regime de não exclusividade, acumulando a função de deputado com uma ocupação profissional no setor privado.

De acordo com números disponibilizados pela Secretaria-Geral do Parlamento, são 59 os deputados que dividem o tempo entre a AR e uma outra atividade profissional, um número um pouco superior ao que se registava no início da legislatura, altura em que havia 51 deputados a trabalhar no setor privado.