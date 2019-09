O histórico eleitoral demonstra que o que conta para uma maioria absoluta do PS é a votação no PSD. BE e PCP poderão até crescer, mas não será isso a impedir uma maioria absoluta de António Costa. Decisivo, isso sim, será o resultado de Rui Rio.

Em 2005 - ano da única maioria absoluta do PS -, o que aconteceu foi que os socialistas obtiveram cerca de 2,58 milhões de votos (45%), o suficiente para elegerem 121 deputados (a maioria absoluta faz-se no Parlamento com 116).