Na estrutura das malas de viagem, na roupa, em objetos transportados no interior das bagagens. Ou no corpo. São várias as estratégias usadas por quem tenta transportar droga do Brasil e usa os aeroportos nacionais como porta de entrada na Europa, onde estão a ser ultrapassados os valores de apreensões e detenções do ano passado.

Foi o caso de uma operação contada ao DN. Era uma ação de rotina no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Na mala de um homem de 67 anos, que viajava desde o Brasil, foram encontrados vários pacotes de cocaína dissimulados em objetos. Enquanto a bagagem era revistada por elementos da Autoridade Tributária, permaneceu sempre calmo, mesmo depois de ter sido encontrada a droga. Uma detenção entre as várias que têm acontecido no aeroporto de Lisboa nos últimos dias. No espaço de uma semana, as autoridades apreenderam 13 quilos de cocaína com um valor nas ruas estimado em mais de meio milhão de euros.