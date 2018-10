Há dois anos e meio, o governo decidiu repor o feriado do 5 de outubro, que tinha sido suspenso nos "anos da austeridade". Foi nesta altura que Jenny Silvestre teve a ideia de criar um espetáculo que evocasse esta data de uma maneira especial. "Estas datas históricas merecem um tipo de comemoração diferente e mais apelativo do que é habitual", explica a cravista e musicóloga, que tem um doutoramento em História da Música e que é também a presidente da Academia Portuguesa de Artes Musicais.

No tempo da imagem, Jenny Silvestre inspirou-se nos filmes de Chaplin, que em muitas apresentações também tinham música ao vivo, e imaginou um filme-concerto que celebrasse a República. Mas, à medida que a pesquisa avançou, percebeu que seria muito mais interessante, em vez de se fixar num acontecimento, evocar uma época - da euforia da implantação da República ao fim da Primeira Guerra Mundial (que terminou em 1918, portanto, há 100 anos). A participação portuguesa nesta guerra é por si só um acontecimento dramático. Em janeiro de 1917, chegaram os primeiros soldados portugueses à Flandres. Foram enviadas para França duas divisões, num total de 55 homens. Fizeram, sobretudo, guerra de trincheira. A participação portuguesa na Grande Guerra culminou no desastre da Batalha de La Lys, a 9 de abril de 1918 - aqui morreram mais de 1300 portugueses, outros 4600 ficaram feridos, 1900 foram dados como desaparecidos e mais de 7700 foram feitos prisioneiros. É um dos maiores desastres militares portugueses.

O resultado destes mais de dois anos de trabalho de Jenny Silvestre é Momento 1910, um filme-concerto que será apresentado amanhã, às 21.00, no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Trata-se de um espetáculo que junta fotografias de Joshua Benoliel, a música de Luís de Freitas Branco interpretada ao vivo pela Orquestra Melleo Harmonia, dirigida pelo maestro Joaquim Ribeiro, e ainda alguns poemas da época que serão declamados por Luís Rodrigues.

Benoliel: as imagens de um povo

"Fui pesquisar imagens da época, mergulhei no acervo do Joshua Benoliel e fiquei apaixonada", conta Jenny Silvestre. Nascido em Lisboa, em 1873, o fotógrafo Joshua Benoliel é considerado o pai do fotojornalismo em Portugal. Captou alguns dos momentos mais marcantes da história do início do século XX: do assassínio do rei D. Carlos, em 1908, à participação portuguesa na Guerra de 1914-18, passando pela implantação da República, em 1910, e pela "revolução" de Sidónio Pais, em 1917. Mas, o que mais surpreendeu Jenny Silvestre, foi "o realismo daquelas imagens e o facto de naquela época já se preocupar tanto com o quotidiano". "Ele é um fotógrafo das gentes e não um fotógrafo só de situações oficiais. Vemos as caras", conclui. Na sua opinião, nas imagens de Benoliel "transparece um grande humanismo. Quase conseguimos tocar nas pessoas, nos seus quotidianos, nas suas pobrezas e riquezas, no seu sofrimento e na sua alegria".

A investigadora passou "a pente fino" o arquivo de Benoliel que está no Arquivo Municipal de Lisboa e tem mais três mil fotografias. Dessas, escolheu 118 e, depois, trabalhou um número ainda mais reduzido no filme que criou. Ao longo de 50 minutos, poderemos ver algumas das imagens de Benoliel que mostram como era o país há cem anos. "São fotografias essencialmente relacionadas com os quotidianos e também aquelas mais icónicas da implantação da República e da Primeira Guerra Mundial", revela.

Música e poesia para evocar uma época

"O desafio que eu me impus a mim própria foi: um fotógrafo, um compositor", explica Jenny Silvestre. A escolha pareceu-lhe óbvia. Luís de Freitas Branco (1890-1955) foi uma das figuras culturais portuguesas mais importantes da primeira metade do século XX. Do seu extenso reportório escolheu músicas da juventude, todas obras escritas entre 1906 e 1916. Entre elas a peça Antero de Quental, Scherzo Fantastique, Morte de Manfredo, excertos de Vathek, entre outras. "Cada obra está associada a um quadro diferente. Por exemplo, no Antero trabalho a Primeira Guerra Mundial", esclarece.

"Ao longo de toda a metragem vamos tendo pontualmente declamação de poemas", conta a criadora de Momento 1910. O primeiro texto é do capitão Augusto Casimiro (1889-1967) que esteve na Primeira Guerra Mundial, tendo depois relatado a sua experiência em poemas e ensaios escritos a partir das trincheiras da Flandres, em 1917. De Antero de Quental (1842-1891), ouvir-se-á o poema Com os Mortos. De Guerra Junqueiro (1850-1923), poemas

que falam mais da vida das pessoas nesta altura, como a Oração ao Pão e excertos do Caçador Simão. Claro que não poderia faltar Fernando Pessoa (1888-1935) e o seu Quinto Império.

Mais do que uma celebração, Jenny Silvestre vê este espetáculo como uma "evocação da implementação da República e dos cem anos do fim da guerra, mas, mais do que isso, das pessoas, é um retrato daquela época, por isso é que lhe chamo Momento". O espetáculo tem 50 minutos. Depois desta apresentação, a criadora vai voltar para a sala de montagem e tentar transformar esta apresentação num filme (incluindo a música gravada e talvez também os poemas) para que possa ser apresentado noutros espaços.

Paralelamente a esta apresentação, o CCB organiza um debate sobre esta época e os acontecimentos já mencionados. O debate, moderado por Elísio Summavielle, presidente da Fundação CCB, conta com a participação dos historiadores Fernando Rosas e António Ventura e ainda Maria Fernanda Rollo, secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. O debate realiza-se nesta terça-feira, às 18.00, na Sala Sophia de Mello Breyner Andresen.