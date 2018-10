Todos os lados devem estar preparados para um brexit sem acordo

Há boas razões para não desejar um brexit sem acordo - iria abalar as cadeias de fornecimento industrial dos dois lados do canal da Mancha. O brexit poderá tornar-se o símbolo da nova divisão política da Europa, poderá criar uma barreira entre os dois membros europeus do Conselho de Segurança da ONU e enfraquecer a nossa capacidade de combater o terrorismo.

Mas essa série de acontecimentos desagradáveis ​​refere-se apenas a uma versão extrema de umbrexit sem acordo - a versão sem acordo do brexit sem acordo. Embora sejam possíveis muitos resultados para o brexit neste momento, eu prevejo com confiança que essa versão particularmente letal não acontecerá, simplesmente porque a rutura iria obrigatoriamente ameaçar a fronteira irlandesa, que é também a principal questão a impedir um acordo.

Isto não é do interesse da UE, portanto, desvalorizo as ameaças de um brexit intencionalmente disruptivo.

Pode até haver um acordo. Houve progressos no debate sobre a Irlanda. O Reino Unido ainda pode acabar por se juntar a uma união aduaneira. A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, pode conseguir uma maioria para as suas propostas chequers, com a ajuda dos deputados da oposição. Mas o fracasso é um cenário igualmente plausível.

Um resultado sem acordo pode ter várias formas. O "não acordo" refere-se especificamente ao tratado de saída, conforme previsto no artigo 50.º do Tratado de Lisboa. Mas o artigo 50.º não impede a UE e o Reino Unido de concluírem outros acordos bilaterais após o brexit. Serão necessários muitos num cenário desse género. O brexit sem acordo tornar-se-ia, na realidade, um brexit multiacordos.

Pode acontecer? Comentadores e políticos gostam de rejeitar totalmente a ideia, alegando que ela não conseguiria a maioria na Câmara dos Comuns. Essa afirmação é verdadeira, mas também irrelevante. Nenhum acordo é a opção padrão no artigo 50.º. Portanto, algo positivo terá de acontecer para o evitar.

O Parlamento do Reino Unido pode tomar apenas, no máximo, duas medidas unilaterais para evitar um brexit sem acordo: ou aprovar um acordo de saída negociado, ou forçar uma revogação definitiva do brexit. A título meramente argumentativo, vamos supor que a última é possível. Alternativamente, a Câmara dos Comuns poderia iniciar um processo de referendo.

Mas para isso o Conselho Europeu precisaria de prorrogar o prazo. Há circunstâncias em que a UE cederia, e outras sob as quais não o faria. Mas se acreditarmos que a Câmara dos Comuns não aprovará um acordo para o brexit, então devemos levar a sério a possibilidade de um brexit sem acordo, muito a sério.

Num cenário sem acordo, a primeira coisa que a UE e o Reino Unido terão de fazer é conversar entre si. A questão mais importante a ser resolvida é a fronteira alfandegária entre o Reino Unido e a UE. Nenhum dos lados está tecnicamente pronto para isso agora. Poderão ambos concordar com um curto período de transição técnica - talvez algumas semanas ou meses - para permitir que os dois lados se preparem? O Reino Unido pode ainda pagar parte ou o total da sua taxa de saída acordada em troca de uma transição suave.

Mas a UE, a Irlanda e o Reino Unido ainda terão de chegar a uma decisão urgente sobre a fronteira irlandesa. Podem acordar esquemas de transição e soluções técnicas para suavizar o que, nesse cenário, se tornará a fronteira externa da UE. Eu duvido que ambos os lados ficassem felizes com uma interrupção imediata no tráfego aéreo. E temos de considerar os quase quatro milhões de cidadãos da UE que vivem no Reino Unido. Duvido que a UE queira que todos nós voltemos para casa imediatamente.

No entanto, mesmo uma versão civilizada de um brexit sem acordo seria difícil. A indústria vai sofrer e algumas pessoas perderão os seus empregos como resultado. Até que ponto os dois lados estarão prontos para chegar a uma solução pragmática também dependerá de as negociações do artigo 50.º terminarem em tristeza ou em raiva.

Ajudaria que os dois lados parassem de se insultar um ao outro. Os comentários do ministro dos Negócios Estrangeiros britânico comparando a UE à União Soviética foram insanos. Mas Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, também pode querer reconsiderar a sua diplomacia no Instagram.

Percebo a razão para os vários protagonistas do Reino Unido falarem sobre o cenário de não acordo como de uma história de terror. No caso de Theresa May, pode levar os deputados assustados a apoiarem o seu acordo. Também serve aos defensores de um segundo referendo. Sem uma razão de força maior iminente, como um bloqueio comercial ameaçador, seria difícil justificar uma repetição da votação.

Concordo com Nathalie Loiseau, ministra francesa dos Assuntos Europeus, que disse na semana passada que nenhum acordo é melhor do que um mau acordo. Estamos acostumados a ouvir esta frase dita por Theresa May, mas é verdade para os dois lados. A UE tem razões legítimas para estar descontente com as propostas chequers da primeira-ministra. Um acordo insustentável que seria unilateralmente revogado por uma das partes é provavelmente o pior de todos os resultados possíveis.

Um brexit sem acordo não é uma opção ideal. Mas, como na vida ou nos negócios, às vezes a melhor estratégia é limitar as perdas e seguir em frente.

© The Financial Times Limited 2018.