A edição 86 do principal campeonato português arranca nesta sexta-feira com a promessa de muitos golos e espetáculo no decorrer dos 306 jogos. Mas, antes de a bola começar a rolar, vamos aos números a ter em conta na versão 2018-19 da I Liga, que começa esta noite no Algarve com um Portimonense-Belenenses SAD. O FC Porto e o Benfica entram em ação no sábado (os dragões deslocam-se ao campo do Gil Vicente e as águias recebem o Paços de Ferreira); o Sporting, no domingo, com uma deslocação à Madeira.

Comecemos pelos valores do mercado de transferências, que em Portugal vai estar aberto até 2 de setembro. O FC Porto dominou nas compras, ao investir 60 milhões de euros - o extremo japonês Shoya Nakajima foi o mais caro (12 milhões, pagos ao Al Duhail do Qatar). Ainda assim, as duas contratações mais caras pertenceram ao Benfica, que recrutou Raul de Tomas ao Real Madrid por 20 milhões e Carlos Vinícius ao Nápoles por 17 - no total, o clube da Luz gastou 43,75 milhões. O Sporting investiu 23,5 milhões, com a contratação do lateral direito francês Valentin Rosier a revelar-se a mais dispendiosa: oito milhões. Galeno, que se transferiu do FC Porto para o Sp. Braga por 3,5 milhões, foi o reforço mais caro fora do círculo dos três grandes. Por bater ficou o recorde nacional: os 22 milhões pagos pelo Benfica ao Atlético Madrid em 2015 por Raúl Jiménez.