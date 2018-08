Há três semanas Pedro Santana Lopes convocou alguns dos mais próximos para um jantar e com eles quis trocar impressões sobre a sua saída do PSD e a criação de um novo partido. Dos que estiveram presentes só a antiga vereadora da Câmara de Lisboa Helena Lopes da Costa se manifestou frontalmente contra. Segundo fontes que estiveram nesse encontro, a barrosista que acabou por ser muito próxima de Santana foi muito critica e advertiu-o para o impacto que isso iria causar junto dos que o apoiaram nas recentes diretas. E teve razão. Uns estão zangados, outros magoados.

O antigo líder social-democrata avançou mesmo para a rutura com o partido no fim de semana. A carta aberta que escreveu para os militantes a justificar a saída caiu que nem uma bomba entre muitos dos presidentes de câmara e dirigentes distritais e concelhios que o apoiaram há pouco mais de seis meses. Apesar de ter aberto a porta a essa possibilidade, numa entrevista à Visão, ninguém acreditava que viesse a acontecer.

"Recebi muitos telefonemas incrédulos, de muita gente zangada também que deu a cara por ele e está constrangida", afirma uma das figuras que esteve envolvida na sua campanha às diretas. Até porque, insiste, "muitos tiveram de convencer as suas bases para votarem nele e deram-lhe a mão quando decidiu ajudar Rui Rio a formar a lista para o conselho nacional e restantes órgãos nacionais".

"Nada de drástico"

Na corrida à presidência do PSD, Santana Lopes teve com ele muitos presidentes de câmara - entre os quais os de Pedrógão Grande, Oleiros, Pampilhosa da Serra, Sertã, Castanheira de Pera, Vila do Rei, Pombal, Óbidos e Alcobaça - e os presidentes de distritais do PSD como as de Lisboa, Beja, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro e Setúbal.

Outra fonte que esteve ao lado de Santana sublinha que mesmo os que são muitos críticos do estilo de liderança de Rui Rio não encontram razões para esta cisão neste momento. "Não aconteceu nada de drástico para justificar que Santana bata com a porta ao partido." Na opinião de outro militante que também esteve com ele nas luta das diretas, "se discorda de Rio e tem um projeto alternativo, o combate faz-se por dentro do partido onde militava há tantos anos e não fora".

Ninguém acredita que figuras de proa do PSD estejam dispostas a ajudá-lo a fundar uma nova força política. "Pode levar com ele alguns quadros intermédios, que estão muito desmobilizados, mas pouco mais do que isso", afirma ao DN um dos seus ex-apoiantes. Mas, remata, "a decisão é dele, saberá o que está a fazer".

Publicamente, um dos que estiveram sempre do seu lado da barricada e o ajudou a montar a campanha das diretas, seu amigo de sempre, o líder da distrital do PSD de Lisboa, Pedro Pinto, foi elegante na maneira como rejeitou qualquer possibilidade de lhe seguir o passo: "Estou apaixonado pelo PSD!" - respondeu assim aos jornalistas. Outros talvez estejam menos enamorados neste momento, mas não equacionam virar as costa ao partido, apurou o DN.

Indefetíveis

Então com quem está Santana? Com quem conta para montar toda a arquitetura do novo partido?

"O grupo mais próximo dele no PSD era muito restrito", garante uma das fontes que esteve envolvida na sua campanha às diretas. Admite que "pode haver alguns militantes de base, sobretudo ligados às autarquias, que podem encontrar numa nova força resposta ao descontentamento que sentem neste momento no PSD".

Mas, reforça a mesma fonte, Santana Lopes está a começar a construir as bases do novo partido - para o qual ainda terá de recolher 7500 assinaturas - com alguns indefetíveis, que "estão sempre com ele" e foram seus colaboradores na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa durante o mandato de provedor.

O antigo líder do PSD prefere, nesta fase, ainda não levantar o véu sobre o que está a preparar. Mas são dados como muito prováveis, entre os que irão colaborar neste projeto político, nomes como os de Ricardo Alves Gomes, que se demitiu da Mesa da Administração da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa por discordar da entrada da instituição no capital do Montepio, Fernando Angleu e Paulo Calado, ambos a trabalhar nas área das apostas sociais da mesma instituição.

Santana tem também a trabalhar com ele neste projeto Margarida Netto, antiga deputada do CDS, que já foi colaboradora na campanha do antigo líder do PSD nas diretas de janeiro.