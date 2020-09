Só Governo e PS acreditam que tudo vai correr bem no início do ano letivo. Já Marcelo disse nada

Todos os dias, Laura Santos vai várias vezes ao portal das matrículas ver se já foi colocada. Aluna do quadro de mérito, tudo cincos e um quatro, leva a escola muito a sério. Quer entrar para Medicina e não saber neste momento, a sete dias do início das aulas, qual será a sua escola, é uma angústia. Fez a matrícula no período definido para a fazer. A escola que já frequentava foi a segunda opção de três que lhe permitiam seguir a área de estudos que escolheu: ciências e tecnologia. A escola mais perto de casa não oferecia essa área (apesar de, sabe agora, ter uma turma com a área dela).

"É muito stressante não saber para que escola vou, se é longe de casa ou se é perto, se estarei colocada quando as aulas começarem. A escola para mim não é nenhuma brincadeira", diz a aluna, que inicia neste ano letivo o ensino secundário, e cujas notas são determinantes para entrar para a faculdade, sobretudo quando se trata de Medicina, que tem das médias mais altas do país, em que cada décima pode fazer a diferença.