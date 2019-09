Primeiro negro de Nova Iorque era português e primeiro hispânico também

Tirando o mural com heróis afro-americanos, nada justifica uma ida ao enclave do Harlem River Park mesmo junto ao rio, no nordeste de Manhattan, com acesso pela Rua 135. Para lá chegar é preciso atravessar uma via rápida, a passagem aérea está cheia de lixo, dezenas de sem-abrigo arrumam a um canto os colchões, a relva está pouco cuidada e no parque só se vê uma ou outra pessoa a passear o cão. Mas mesmo neste cenário desolador, ou até por causa dele, é impressionante a figura de Jan Rodrigues, pintado, com cabelo e barba negros, de tronco nu parcialmente coberto por um manto azul e com uma pequena sacola amarela presa ao pescoço.

Tem alguns anos este mural dedicado à história negra nos Estados Unidos. Harriet Tubman, organizadora da fuga de escravos durante a Guerra Civil, é a vizinha da esquerda de Rodrigues, que tem do outro lado um poema de Langston Hughes. Para que não restem dúvidas sobre quem é a figura musculosa, lá está o nome, numa das variantes possíveis, Jan Rodriguez.