Rui Rio e a sua direção numa reunião do Conselho Nacional do PSD em janeiro deste ano.

Eleição direta do próximo presidente do PSD a 11 de janeiro (com eventual segunda volta uma semana depois); e congresso de 7 a 9 de fevereiro, em Viana do Castelo.

As datas vêm com proposta da direção do PSD e deverão hoje ser chanceladas numa reunião em Bragança do Conselho Nacional do PSD - o órgão máximo dos sociais-democratas entre congressos.