Com um cenário de perto de 2000 mortes diárias e hospitais à beira do colapso, Jair Bolsonaro e 19 dos 27 governadores estaduais do Brasil entraram em conflito aberto após o presidente da República tributar aos líderes estaduais a responsabilidade do caos no combate à pandemia e estes o acusarem de mentir, de matar e de desprezar o povo. A crise, defendem cientistas políticos, pode ser o gatilho para uma guerra civil estimulada pelo próprio Bolsonaro.

"Bolsonaro traz a novidade à política do Brasil de querer entrar sempre em conflito com tudo e com todos mas ele, nas entrelinhas, parece ter um objetivo macabro: provocar uma guerra civil no país", diz ao DN Vinícius Vieira, professor da Fundação Getúlio Vargas e da Fundação Armando Álvares Penteado.