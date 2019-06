No ano passado, Banksy inscreveu uma peça na exposição de verão da Royal Academy, em Londres, mas usou um pseudónimo: Bryan S Gaakman (um anagrama de "Banksy anagram"). A obra foi recusada. O artista falou disso nas redes sociais e, pouco depois, foi convidado pela organização da exposição para apresentar a peça. Tratava-se de um cartaz da campanha para o referendo do Brexit com o apelo "Vote to leave", só que com um coração pintado de forma a ficar "Vote to love".