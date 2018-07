Ronaldo no Mundial 2018, no qual Portugal se despediu nos oitavos de final

Florentino Perez, o presidente do Real Madrid, não quer ficar como o mau da fita nesta história e exige que seja Ronaldo a assumir publicamente a vontade de sair. Com o craque de férias, o empresário Jorge Mendes gere o processo e já tranquilizou a Juventus: Ronaldo quer mesmo mudar-se para a Velha Senhora. Eis sete marcas que fazem do CR7 um jogador à parte de todos os outros.

Melhor marcador do Real Madrid

CR7 faz parte da história do Real Madrid. Um dos vários recordes batidos pelos merengues foi o de melhor marcador de sempre do clube: 450 golos em 438 jogos. Uma média superior a um golo por desafio. Esta marca foi batida em 2015, quando marcou ao Levante o seu golo 324 pelo Real, ultrapassando Raúl González (323). Ronaldo precisou "apenas" de 310 jogos para atingir esta marca - Raúl, 741 partidas.

O trintão mais caro de sempre

Ronaldo foi durante vários anos a transferência mais cara do futebol, quando no verão de 2009 o Real Madrid pagou 94 milhões ao Manchester United. Entretanto foi ultrapassado por Bale e Neymar, mas com a ida para a Juventus vai tornar-se o trintão mais caro - a Juve vai pagar cem milhões pela transferência. Até aqui o jogador na casa dos 30 mais caro era Bonucci, que na época passada trocou a Juventus pelo Milan por 42 milhões.

Mais golos em seleções europeias

Os quatro golos marcados por Ronaldo no Mundial da Rússia permitiram ao avançado português tornar-se o jogador de uma seleção europeia com mais golos apontados pelo seu país. São já 85 remates certeiros, número que lhe permitiu ultrapassar os 84 do húngaro Ferenck Puskas. À sua frente, a nível mundial, apenas o iraniano Ali Dei, que contabiliza 109.

Cinco Bolas de Ouro

Ronaldo já tem no seu museu particular sediado no Funchal cinco Bolas de Ouro, prémio da revista France Football que distingue anualmente o melhor jogador do mundo. E está neste momento empatado com Lionel Messi. CR7 ganhou em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017, ou seja, só a primeira não foi pelo Real Madrid - em 2008 atuava no Manchester United.

No clube das cinco Champions

Com a conquista de mais uma Liga dos Campeões em maio último, Ronaldo chegou ao restrito clube de futebolistas que já levantaram cinco Champions, casos de Di Stéfano, Paolo Maldini, Costacurta, Héctor Rial, Juan Alonso, Juan Santiesteban, Marquitos, Rafael Lesmes e José María Zárraga. À frente deste grupo só Gento, do Real Madrid, que venceu seis.

Nove golos a Buffon

Gianluigi Buffon é considerado um dos melhores guarda-redes de todos os tempos, mas o italiano que deixou a Juventus nesta época teve vários pesadelos com Cristiano Ronaldo. É que nos seis jogos em que se defrontaram, CR7 marcou-lhe em... nove ocasiões. O último foi na edição passada da Champions, de bicicleta, um golo que mereceu aplausos dos adeptos... da Juventus.

25 títulos e um Europeu

Ronaldo conseguiu aos 31 anos o seu primeiro troféu pela seleção nacional, com a conquista do Campeonato da Europa na prova realizada em França. Já a nível de clubes o seu palmarés é bem mais recheado, com um total de 25 títulos. Além das cinco Champions, CR7 tem três campeonatos de Inglaterra pelo Manchester United e dois de Espanha ao serviço do Real Madrid.