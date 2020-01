Ondas de choque do conflito EUA/Irão podem pressionar a economia portuguesa

A morte de Qassem Soleimani, o mais importante general iraniano, comandante da força de elite Al-Quds, alvo de um ataque aéreo dos Estados Unidos, em Bagdad, na última sexta-feira, veio abrir um novo capítulo no clima de tensão entre os dois países, que vem há meses em crescendo. O Irão já prometeu uma "retaliação severa" contra os Estados Unidos (esta madrugada lançou rockets contra uma base iraquiana com tropas americanas) e avisou que vai deixar de cumprir vários compromissos assumidos no acordo nuclear de 2015 - nomeadamente o não enriquecimento de urânio. Ontem, o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, Ali Shamkhani, disse que as forças militares iranianas identificaram "treze cenários" para o que qualificou como uma "forte vingança" contra os Estados Unidos.

Do outro lado, Donald Trump ameaça com uma "retaliação maciça" face a uma reação dos iranianos contra os Estados Unidos. Um crescendo de ameaças com um desfecho imprevisível.