Maria, de 30 anos, vamos chamar-lhe assim, chegou à unidade de cuidados intensivos (UCI) de Abrantes com covid-19 e uma falência respiratória gravíssima. No historial clínico trazia uma doença psiquiátrica, controlada com muito apoio familiar e social, e obesidade mórbida, o que tornava o seu prognóstico muito reservado. Os médicos acharam mesmo que seria dos casos que não conseguiriam salvar, mas não foi assim. Maria respondeu de tal maneira aos tratamentos que "ao fim de seis dias estava a ter alta dos cuidados intensivos e a regressar à enfermaria".

António, de 77 anos, foi levado do Barreiro para Abrantes infetado com covid e com uma bactéria a agravar o seu estado respiratório. Teve múltiplas complicações, uma pneumonia no limite de poder ser tratado, explicam-nos. Mas, aos poucos, tornou-se um dos casos que contrariam a medicina. "Começou progressivamente a melhorar e teve alta da UCI, na semana passada, ao fim de 35 dias. Agora está na enfermaria a recuperar e a aguardar alta para regressar a casa no Barreiro."