FC Porto sem "euforias" e "graçolas" na festa que o Benfica quer evitar

Hoje pode haver campeão! Por volta das 20.00, caso o FC Porto pontue no clássico da Luz frente ao Benfica (18.00, BTV); ou mais perto das 22.30, depois de ser conhecido o resultado do Portimonense-Sporting (20.30, SportTV1). As contas são simples: aos dragões basta um ponto para celebrar o 30.º título do seu historial. O que pode acontecer frente às águias, em caso de empate ou vitória, ou mesmo com uma derrota no clássico, isto caso os leões percam pontos na deslocação ao Algarve. Neste último caso, a festa será feita na viagem de autocarro no regresso da equipa à Invicta.

O Benfica, já com a posição definida na I Liga (3.º lugar), quer evitar a todo o custo ser (mais uma vez) mestre de cerimónias, à semelhança de 2011, quando os dragões de Villas-Boas se sagraram campeão na Luz, no célebre jogo em que as luzes foram desligadas e a rega ligada. Já o FC Porto, mesmo às portas de mais um título, rejeita euforias.

Sérgio Conceição recusou ontem comentar eventuais cenários de como seria uma eventual festa na Luz. "Estou muito focado no jogo e não quero graçolas", atirou, garantindo que o FC Porto "preparou o jogo com entusiasmo e não euforia". "Cabe-nos olhar para a nossa equipa, para a nossa tarefa dentro do que é um jogo importante como os que já passaram. É um jogo que significa um passo decisivo para a conquista de um objetivo", disse, consciente de que o clássico, por si só, acarreta um "lado emocional e não tem que ver com pontos, mas sim com o peso do jogo".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ainda a respeito de poder festejar na casa do rival, respondeu "que o espaço mais importante onde se ganham os campeonatos é o local onde se trabalha diariamente", no caso o Centro do Olival: "Trabalhamos aqui diariamente para conquistar esse objetivo, que ainda não está atingido. O campeonato joga-se em 17 campos diferentes e no Dragão, e, volto a frisar, no Olival, onde preparamos os jogos sempre com a mesma seriedade."

A mensagem de Rui Costa

Nélson Veríssimo confirmou que o presidente Rui Costa teve esta semana uma conversa com os jogadores, onde terá pedido ao grupo que era imperativo vencer o FC Porto para evitar uma nova festa de campeão do rival na Luz.

"O presidente está diariamente connosco, fala várias vezes à equipa. Dentro da lógica de intervenção que tem tido, acabou por ser natural a forma como se dirigiu à equipa. Não vejo significado relevante em comparação com outras intervenções. Sabemos da importância que o jogo tem. O mais importante é sabermos o que temos de fazer enquanto equipa", afirmou.

Respondendo concretamente à pergunta de como veria uma eventual celebração do rival, e se tal como em 2011 poderia haver algumas peripécias, Veríssimo foi claro: "Estamos a falar em cenários e de um pressuposto que na nossa cabeça não entra. Sabemos as circunstâncias que este jogo envolve. O nosso foco está na vitória. Queremos fazer um bom jogo, ganhar e é com esse foco que estamos. Tudo o resto são especulações, cenários. E o nosso cenário passa por ganhar o jogo contra o FC Porto."

Conceição admitiu que apesar de a equipa ter trabalhado em várias estratégias, não sabe como o Benfica se vai apresentar hoje em campo, "se vai jogar em bloco baixo ou mais agressivo, a ir mais à procura de mandar no jogo".

"Haverá momentos em que o Benfica vai estar por cima e em que o FC Porto estará por cima. São jogos equilibrados e muito do que o adversário faz tem que ver com a nossa capacidade de levar o jogo para onde queremos", indicou, garantindo que fez parte do trabalho da semana analisar os pontos fortes do adversário: "O Darwin, mesmo jogando na frente, parte muitas vezes da esquerda, estamos atentos a isso, mas há outras coisas: o Benfica fez três golos contra uma equipa fortíssima fora, fez uma Liga dos Campeões acima da média, vem das últimas jornadas com resultados positivos, tem individualidades que podem fazer a diferença e não só o avançado. Temos que estar atentos".

Histórico e estratégias

O histórico de jogos do Benfica frente ao FC Porto não é nada famoso. Basta dizer que nos últimos 10 duelos, as águias apenas venceram por uma vez, em março de 2019, era na altura Verísismo adjunto de Bruno Lage. A estatística, contudo, não tira o sono ao técnico benfiquista. "Estive presente na última vitória, enquanto membro da equipa técnica do Bruno Lage, temos consciência de que o saldo não é favorável, mas acreditamos que podemos reverter a situação. Há que reconhecer a qualidade do adversário, mas a equipa tem dado boa resposta em jogos de nível de dificuldade elevado", respondeu, lembrando os embates com Ajax, Liverpool e Sporting.

Sobre a estratégia a utilizar para contrariar o FC Porto, Veríssimo recusou a ideia de a sua equipa jogar na expectativa: "Vamos tentar explorar os pontos mais frágeis do FC Porto e fazer o nosso jogo. Olhar para os nossos jogadores e potenciar a sua forma de jogar. E não me venham dizer que a nossa equipa é só transição, porque não é. Em jogos de dificuldade elevada também tivemos momentos de organização ofensiva, com posse de bola."

Já Sérgio Conceição destacou que o aspeto defensivo será muito importante no clássico de hoje: "Naquilo que vai ser o jogo, é sempre importante termos por base essa mesma consistência defensiva. Podemos fazer golos, mas não é garantido que se ganhe o jogo assim. Temos que ser uma equipa sólida, consistente, que não depende de um jogador, mas sim do coletivo.

nuno.fernandes@dn.pt