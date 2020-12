Grover Cleveland entrou solteiro para a Casa Branca e em junho de 1886 tornou-se o primeiro presidente a casar-se no 1600 da Pennsylvania Avenue. Foi com a mulher pelo braço que saiu em março de 1889 (na altura a tomada de posse ainda não era em janeiro), com a jovem primeira-dama Frances Cleveland a pedir aos empregados para tomarem conta da mansão porque "quero encontrar tudo exatamente como está quando voltar. Vamos voltar dentro de quatro anos". E voltaram, conseguindo o que nenhum outro presidente conseguiu: cumprir dois mandatos não consecutivos. Um feito que Donald Trump quer agora repetir, deixando no ar a possibilidade de se recandidatar em 2024 depois da derrota frente ao democrata Joe Biden.

Apesar de ainda não ter reconhecido oficialmente que perdeu as eleições de 3 de novembro, Trump ainda nesta semana terá confessado a um grupo de apoiantes que recebeu para uma festa de Natal antecipada na Casa Branca: "Foram quatro anos maravilhosos. Estamos a tentar mais quatro. Caso contrário vemo-nos em 2024."