O PT de Lula da Silva e as candidaturas de Jair Bolsonaro (PSL) e de Ciro Gomes (PDT) anunciaram no último dia do prazo dado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) os seus candidatos a vice-presidentes às eleições de 7 de outubro. Ao escolher Fernando Haddad para o cargo, o PT encerra o mistério sobre quem será o seu candidato a presidente, no caso, altamente provável, de Lula não poder participar no sufrágio, por ter sido condenado em segunda instância e não cumprir as regras previstas na Lei da Ficha Limpa.

Foi anunciado ainda que o PT se aliou à última hora ao PCdoB, que já havia avançado com uma candidata ao Palácio do Planalto, a deputada estadual do Rio Grande do Sul Manuela D'Ávila. Isso equivale a dizer que, caso se confirme o impedimento de Lula, a dupla candidata será composta por Haddad e por Manuela.

O TSE, porém, tem até ao dia 17 de setembro para se pronunciar sobre a situação eleitoral do antigo presidente, pelo que, até essa decisão ser tomada, se falará em duas hipóteses de duo no campo do PT: ou Lula-Haddad ou Haddad-Manuela.

"Vamos em busca do penta", lia-se nas redes sociais do PT, numa referência às quatro vitórias anteriores consecutivas nas presidenciais, duas através de Lula e duas via Dilma Rousseff, "para fazer o Brasil feliz outra vez", concluíam os petistas.

A grande dúvida será se Lula, sem poder participar na campanha por se encontrar detido numa prisão de Curitiba a cumprir pena de 12 anos e um mês por corrupção, conseguirá transferir os seus votos para Haddad. Por enquanto, o ex-sindicalista, quando incluído nas sondagens, soma perto de 30% enquanto o professor universitário, nas pesquisas que não citam Lula, não passa dos 3%.

Um general para Bolsonaro

Entretanto, Bolsonaro, segundo classificado nas sondagens, acabou por convidar para a vice-presidência o general Hamilton Mourão, apesar de momentos antes do anúncio a imprensa dar como certo o nome de Luiz Philippe Bragança, o integrante da família real brasileira que também pertence ao PSL. "Havia pessoas a quem não interessava que fosse eu o candidato a vice, ele foi blindado e eu não consegui falar com ele", disse Bragança.

Janaína Paschoal, a primeira escolha de Bolsonaro, declinara o convite na manhã de domingo "por razões familiares". Mourão, que chegou a sugerir uma intervenção militar em setembro do ano passado, pertence ao PRTB, que assim abdicou de indicar o seu candidato ao Planalto do fundo da tabela das sondagens Levy Fydelix, conhecido por sugerir um comboio aéreo entre o Rio de Janeiro e São Paulo.

Ciro Gomes, que falhou todas as tentativas de se coligar com partidos relevantes e assim aumentar o seu tempo de antena, uma vez que cada sigla vale o seu peso parlamentar em segundos de televisão, optou por aquilo a que no Brasil se chama "chapa pura", isto é, uma vice-presidente do mesmo partido. No caso Kátia Abreu, conhecida defensora dos grandes latifundiários e alvo preferencial dos ambientalistas.

Kátia, porém, integrou o segundo governo de Dilma Rousseff, construiu uma amizade improvável com a ex-presidente e foi uma das suas mais ferozes defensoras durante o processo de impeachment. Como isso lhe valeu problemas no seu partido de então, o MDB de Michel Temer, filiou-se no PDT.

Outros principais concorrentes ao Planalto já haviam anunciado os seus vice-presidentes na última semana: Álvaro Dias escolheu Rabello de Castro, que era candidato a presidente pelo PSC, Geraldo Alckmin optou por Ana Amélia, senadora do PP, Marina Silva estabeleceu aliança com Eduardo Jorge, do PV, e Henrique Meirelles surgirá ao lado do colega de MDB Germano Rigotto.

RAIO X DOS SETE PRINCIPAIS CANDIDATOS

ÁLVARO DIAS

Álvaro Dias, do Podemos. © EPA/Joédson Alves

Partido: Podemos

Idade: 73 (Quatá, São Paulo)

Profissão: professor

Cargo: senador

Ideologia: social-democracia

Vice-presidente: Rabello de Castro (PSC)

Sondagem Ideia Big Data (27/7): 4%

Pontos fortes: candidato com menor índice de rejeição de todos; longo percurso na política sem casos de corrupção conhecidos; líder nas sondagens nos três estados do Sul do país

Pontos fracos: desconhecido da maioria da população; partido pequeno; muitas candidaturas na sua área política

CANDIDATO DO PT

Plano A: LULA DA SILVA

Lula antes de ser preso. © ARQUIVO REUTERS/Leonardo Benassatto

Partido: Partido dos Trabalhadores (PT)

Idade: 72 (Caetés, Pernambuco)

Profissão: torneiro mecânico

Cargo: antigo presidente

Ideologia: socialismo democrático, desenvolvimentismo económico

Vice-presidente: Fernando Haddad (PT)

Sondagem Ideia Big Data (27/7): 29%

Pontos fortes: líder em todas as sondagens; experiência eleitoral e executiva; carisma natural; reconhecimento internacional

Pontos fracos: está a cumprir pena por corrupção; tem hipóteses mínimas de ser autorizado a concorrer; forte rejeição, sobretudo nas regiões sul e sudeste

Plano B: FERNANDO HADDAD

Haddad é o número dois de Lula. © EPA/SEBASTIAO MOREIRA

Partido: Partido dos Trabalhadores (PT)

Idade: 55 (São Paulo)

Profissão: professor universitário

Cargo: ex-prefeito de São Paulo

Ideologia: socialismo democrático, desenvolvimentismo económico

Vice-presidente: Manuela D'Ávila (PCdoB)

Sondagem Ideia Big Data (27/7): 3% (quando Lula não é incluído na pesquisa)

Pontos fortes: gestão em São Paulo elogiada internacionalmente; preparação académica; melhor aceitação entre as elites do que qualquer outro quadro do PT

Pontos fracos: gestão em São Paulo criticada internamente; pouco conhecido no resto do Brasil; ónus de ser considerado um plano B

CIRO GOMES

Ciro Gomes, do PDT. © REUTERS/Adriano Machado

Partido: Partido Democrático Trabalhista (PDT)

Idade: 60 (Pindamonhangaba, São Paulo)

Profissão: advogado

Cargo: antigo ministro, governador, prefeito e deputado

Ideologia: socialismo democrático, desenvolvimentismo económico

Vice-presidente: Kátia Abreu (PDT)

Sondagem Ideia Big Data (27/7): 7%

Pontos fortes: experiência política; experiência eleitoral; bom debatedor; sem casos de corrupção conhecidos; implantação na região nordeste

Pontos fracos: tendência para gafes; temperamento explosivo; não conseguiu o apoio de nenhum partido relevante, além do seu; visto à esquerda apenas como eventual alternativa ao voto em Lula

GERALDO ALCKMIN

Geraldo Alckmin num comício. © REUTERS/Adriano Machado

Partido: Partido da Social-Democracia Brasileira (PSDB)

Idade: 65 (Pindamonhangaba, São Paulo)

Profissão: médico

Cargo: governador de São Paulo

Ideologia: social-democracia

Vice-presidente: Ana Amélia (PP)

Sondagem Ideia Big Data (27/7): 7%

Pontos fortes: apoiado por mais seis partidos além do seu; maior tempo de antena que qualquer rival; triunfos seguidos na eleição para governador do estado mais populoso e rico do Brasil

Pontos fracos: apoiado por partidos conotados com a Operação Lava-Jato; falta de carisma e simpatia pessoal, de acordo com a maioria dos observadores; envolvimento do seu partido em escândalos

HENRIQUE MEIRELLES

Henrique Meirelles na convenção do MDB. © REUTERS/Adriano Machado

Partido: Movimento Democrático Brasileiro (MDB)

Idade: 72 (Anápolis, Goiás)

Profissão: engenheiro e banqueiro

Cargo: ministro da Finanças

Ideologia: liberalismo económico

Vice-presidente: Germano Rigotto (MDB)

Sondagem Ideia Big Data (27/7): 1%

Pontos fortes: liderou a área menos criticada do governo Temer, a económica; foi presidente do Banco Central na próspera era Lula; preferido da banca e dos mercados

Pontos fracos: pertenceu ao impopular governo Temer; desconhecido da maioria da população; resultados medíocres nas sondagens; candidato pelo partido mais conotado com a "velha política" clientelista

JAIR BOLSONARO

Jair Bolsonaro entre apoiantes em São Paulo. © EPA/Sebastiao Moreira

Partido: Partido Social Liberal (PSL)

Idade: 63 (Campinas, São Paulo)

Profissão: capitão do Exército na reserva

Cargo: deputado federal

Ideologia: nacionalismo, conservadorismo social, liberalismo económico

Vice-presidente: Hamilton Mourão (PRTB)

Sondagem Ideia Big Data (27/7): 17%

Pontos fortes: está destacado nas sondagens (sem Lula); tem forte e aguerrida propagação nas redes sociais; não tem casos de corrupção conhecidos; beneficia da vontade de mudança do eleitorado após a Lava-Jato

Pontos fracos: discurso considerado retrógrado na área social; desconhecimento, assumido, de economia; escassíssimo tempo de TV; risco de juntar todos os rivais contra si numa eventual segunda volta

MARINA SILVA

Marina Silva. © REUTERS/Adriano Machado

Partido: Rede Sustentabilidade

Idade: 60 (Rio Branco, Acre)

Profissão: formada em História, ambientalista

Cargo: antiga ministra e senadora

Ideologia: social-democracia, ambientalismo

Vice-presidente: Eduardo Jorge (PV)

Sondagem Ideia Big Data (27/7): 10%

Pontos fortes: sem casos de corrupção conhecidos; visibilidade, até internacional, após duas candidaturas seguidas; boa aceitação entre as elites intelectuais dos principais centros urbanos

Pontos fracos: apatia nos períodos entre eleições e até em campanha; pertence a um partido pequeno e com escasso tempo de antena; falta de capacidade de atrair outros partidos, além do seu e do PV, ao projeto