O vencedor do Prémio Nobel da Paz é decidido à porta fechada por um comité de cinco pessoas nomeado pelo Parlamento norueguês. Mas há muito que as casas de apostas tentam perceber quem é o favorito a levar para casa o prestigioso galardão e o prémio de nove milhões de coroas suecas (cerca de 830 mil euros). Neste ano, há um nome que se destaca: o da jovem ativista sueca Greta Thunberg, que lançou os protestos das Sextas-Feiras pelo Futuro e pôs o aquecimento global nas bocas do mundo. Mas, entre os nomeados, está também um dos seus principais críticos, o presidente dos EUA, Donald Trump.

Oficialmente há 301 candidatos ao Nobel da Paz deste ano, 78 são organizações. É o quarto número mais elevado de candidaturas desde que o primeiro prémio foi entregue, em 1901 - em 19 ocasiões, a última vez em 1972, não foi entregue a ninguém. O recorde de candidatos foi em 2016: 376. O galardão acabou nas mãos do então presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que assinara a paz com a guerrilha das FARC. Os nomes dos nomeados não são revelados, ficando em segredo por 50 anos, mas isso não trava a especulação.