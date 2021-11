Confiança, precisa-se!

O país digere as angústias de um Orçamento do Estado chumbado, os partidos empurram culpas do chumbo uns para os outros e, pelo menos em dois partidos (PSD e CDS), a guerra civil pela liderança acompanha a instabilidade que marca os dias. Confiança é um bem escasso nos tempos que correm. Da esquerda à direita, reina a suspeição e as facas longas estão afiadas até 30 de janeiro, dia escolhido pelo Presidente da República para os portugueses irem às urnas. E até na data das eleições os partidos não conseguiram encontrar consensos em nome do interesse nacional. Este é um contexto perigoso para mobilizar os portugueses, mas também para dinamizar a economia.

A confiança é a palavra-chave para recuperar Portugal. Sem ela não há avanço nem investimento ou crescimento. No sistema financeiro também a confiança é a palavra-chave para o futuro. Depois da travessia de uma dolorosa crise sanitária, a próxima fase de retoma exige ter bancos com contas saudáveis e músculo para apoiar as famílias e a economia.

No próximo ano vão chegar a Portugal milhões do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e os bancos serão um pilar fundamental para escoar esse sangue novo, através de financiamento, para as organizações que criam riqueza e emprego. Este e outros temas subiram, ontem, a palco na Money Conference - a conferência dos banqueiros e banqueiras, uma iniciativa Diário de Notícias, TSF e Dinheiro Vivo, onde pode ler toda a cobertura do evento, com debates acerca dos grandes desafios do setor financeiro e de que modo essas dificuldades e/ou oportunidades têm impacto na vida dos portugueses.

Sem um sistema financeiro robusto e sem empresas fortes e devidamente capitalizadas não haverá riqueza para distribuir. Por muito que o próximo Orçamento do Estado - que iremos conhecer no ano que vem - queira dar atenção às áreas sociais e distribuir rendimento, sem a criação de capital não há circulação possível nem milagrosa.