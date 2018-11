O debate sobre quem deve suceder a Angela Merkel como presidente do Partido Democrata-Cristão da Alemanha está a tomar um rumo inesperado. Existe agora uma possibilidade real de a CDU poder avançar numa direção diferente da escolhida pela chanceler durante os 18 anos da sua liderança partidária.

A CDU vai escolher o seu sucessor num congresso de dois dias que começa a 7 de dezembro. Existem três candidatos sérios, representando três correntes extremadas de opinião dentro do partido. A decisão que os 1001 delegados terão de tomar poderá retardar ou acelerar a fragmentação da política alemã. Poderá levar os eleitores para a Alternativa para a Alemanha, o partido da extrema-direita. Ou poderá atrair os eleitores de volta. Poderá dar um impulso a uma maior integração europeia ou a mais fragmentação. Será uma das decisões políticas mais importantes tomadas na Alemanha numa geração.

Annegret Kramp-Karrenbauer, secretária-geral da CDU, é quem está politicamente mais próximo de Merkel. Antiga chefe do governo do Sarre, ela apoiou as políticas de imigração da chanceler e organizou a campanha eleitoral de Merkel no ano passado. A chanceler, sensatamente, não formalizou o seu apoio, mas é voz corrente que a favorece.

À direita no espectro político está Jens Spahn, ministro da Saúde, que é, entre os políticos seniores da CDU, o crítico mais declarado de Merkel. Ele é o antídoto ao liberalismo social urbano de Merkel. Como ex-secretário de Estado no Ministério das Finanças, ele construiu uma reputação de opositor radical às reformas da zona euro.

Numa disputa entre os dois, Kramp-Karrenbauer provavelmente venceria. Mas o aparecimento de Friedrich Merz como terceiro candidato transformou o que teria sido uma disputa previsível. Merz é um regresso ao passado. Ex-líder parlamentar da CDU e da União Social Cristã, o partido irmão da Baviera, de 2000 a 2002, foi expulso depois de se envolver numa disputa pelo poder com Merkel, a qual ela venceu. Ele tornou-se um simples deputado em 2005, retirando-se do Bundestag em 2009.

Desde então, trabalhou como advogado comercial e foi presidente do conselho de supervisão da sucursal alemã da BlackRock, a empresa de gestão de ativos. Mas permaneceu um membro ativo do partido. Segundo a comunicação social alemã, Wolfgang Schäuble, presidente do Bundestag e ex-ministro das Finanças, está por trás de Merz e da sua candidatura altamente convincente.

Embora no deserto político, Merz manteve ligações estreitas com a CDU regional na Renânia do Norte-Vestefália, o maior estado da Alemanha. Merz é também próximo do chefe do governo do estado, Armin Laschet, apesar de representarem alas diferentes do partido.

Recentemente, Merz tem sido o representante regional do partido para o brexit, defendendo uma relação construtiva com o Reino Unido depois de este deixar a UE. Durante o seu tempo na linha de frente da política, Merz posicionou-se firmemente no extremo socialmente conservador e economicamente libertário do espectro, mas atualmente a sua posição política é mais subtil.

O que torna a candidatura de Merz tão contraintuitiva é o seu endosso às reformas europeias propostas por Emmanuel Macron, o presidente francês. Dentro da CDU, o conservadorismo anda frequentemente de mãos dadas com o euroceticismo. Mas Friedrich Merz não se encaixa nesse quadro. Recentemente, ele assinou uma carta com Jürgen Habermas, filósofo alemão e federalista europeu radical, de apoio a um exército europeu e ao fortalecimento da zona euro. As suas opiniões (muito semelhantes às minhas) são extraordinariamente fortes para a CDU. Mas esta combinação de conservadorismo social e pró-europeísmo pode tornar-se fulcral para a política alemã.

Será que o partido o vai eleger? Kramp-Karrenbauer é uma forte candidata. Seria errado subestimá-la. Ela está no topo do aparelho partidário e intimamente alinhada com Merkel. Mas o clima no partido tem vindo a mudar. As sondagens têm tido resultados consistentemente bem abaixo dos 30%, e as opções políticas do partido estão a diminuir drasticamente. Kramp-Karrenbauer defende a continuidade, mas não é evidente que seja isso o que a CDU quer ou precisa. A atração de Merz está numa promessa de mudança, mas sem o radicalismo de direita do Sr. Spahn.

Dos três candidatos, Merz parece ser quem melhor se preparou. Ele assumiu a corrida logo no início e estava pronto para lançar a sua campanha poucos minutos depois de Merkel ter anunciado que não se recandidataria à reeleição, e terá de manter esse impulso. Mas o simples facto de um político retirado ser um sério candidato com hipóteses de conquistar a liderança do maior partido político da Alemanha é surpreendente. Diz-nos que o país está em apuros.

