Tabu da vacinação. A população ativa entra em que fase?

O assunto é quase um tabu. É comentado à boca pequena no meio laboral, mas os atores políticos nem querem ouvir falar nisso. Ou, se escutam, fazem ouvidos de mercador. Para quando a vacinação da população ativa, dos trabalhadores que desempenham funções que nunca podem parar e que estão a aguentar o país?

Trata-se da população ativa, da força da mão-de-obra que faz que o produto interno bruto de Portugal ou o índice de produtividade não desabe ainda mais. Numa altura em que ouvimos cada vez mais vozes e mais grupos a pedir para serem integrados na primeira fase do plano de vacinação - e muitos com toda a razão, como é o caso dos doentes transplantados -, há trabalhadores que começam a sentir-se cidadãos de segunda. Podem não estar a desempenhar funções na linha da frente dos hospitais e nos cuidados intensivos, mas muitos consideram estar na linha da frente da economia e com a missão de assegurar serviços imprescindíveis ao funcionamento da sociedade civil.

"Casa onde não há pão todos ralham e ninguém tem razão" é um ditado popular que se poderá aplicar a esta nova realidade que nos evidencia uma forte escassez de doses de vacinas e uma grande pressão para vacinar e imunizar a população. A tensão social tenderá a crescer em redor deste tema, ainda para mais quando a Organização Mundial da Saúde e a Direção-Geral da Saúde avisam que o pior pode ainda não ter passado e admitem mesmo uma quarta vaga da pandemia, com novas e imprevisíveis variantes do vírus.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ontem, uma nova estirpe foi detetada no Reino Unido. Os cientistas identificaram 16 casos de mais uma nova variante do coronavírus a circular em terras de Sua Majestade e que terá tido origem dentro do próprio país. Tem uma mutação comum com as variantes da África do Sul e do Brasil.

A variante B.1.1.318 é designada pela Public Health England como "variante sob investigação" (VUI), o que significa que está sob observação, segundo avançou a BBC. A mutação está numa área da proteína spike do vírus, a E484K, que enfraquece a resposta imunitária do corpo ao vírus. Não tem, contudo, a mutação N501Y, que está presente em todas as outras "variantes preocupantes" (identificadas como VOC).

Atualmente, o Reino Unido tem oito variantes em observação: quatro VUI - variante sob investigação - e quatro VOC - variante preocupante.

Igualdade, paridade, diversidade são condições a priori para se almejar viver numa sociedade justa.