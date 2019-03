José Magalhães, autor do projeto de resolução do PS.

"Recomenda a adoção de medidas para a aplicação em Portugal do Plano Europeu de Ação contra a Desinformação."

Este é o título do projeto de resolução que o PS decidiu apresentar no Parlamento para dar corpo à discussão que hoje os deputados terão no hemiciclo sobre "Combate à desinformação - Em defesa da democracia", uma iniciativa também do PS.