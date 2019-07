Projeto inicial do Portugália Plaza previa a construção de uma torre com 60 metros em plena Avenida Almirante Reis. O novo projeto (do qual ainda não há imagens) prevê uma torre com 49 metros

Depois de ter suscitado uma enorme polémica pública, o projeto para o quarteirão da Cervejaria Portugália, na Avenida Almirante Reis, em Lisboa, foi reformulado. A torre de 60 metros perdeu 11 metros - tem agora 49. E terá uma localização mais interior em relação ao que estava inicialmente projetado.

Apesar do decréscimo de 11 metros, a torre perde apenas três andares, dado que foi diminuída a altura dos pisos. Em contrapartida, um dos edifícios complementares - o que está encostado à cervejaria Portugália - ganha um andar. A praça interior, que permitirá o atravessamento público da Avenida Almirante Reis para a Rua António Pedro, nas traseiras do quarteirão, não sofre alterações significativas. Fonte oficial da Câmara de Lisboa justifica esta reformulação com a necessidade de "ir ao encontro do que tem sido o debate público" em torno do projeto para Almirante Reis, que esteve em consulta pública no mês passado.