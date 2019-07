O dia em que a América foi do tamanho da Lua

James Garvin em Lisboa, no Instituto Superior Técnico

Conhece o filme Perdido em Marte, com Matt Damon?

Sim.

Quão cientificamente preciso é esse filme?

O Perdido em Marte é credível nos comportamentos, mas não na física fundamental. Marte é um sítio muito diferente da Terra, não segue as nossas regras. Nada de jogar futebol lá como na Terra. Então, a atmosfera de Marte é extremamente rarefeita, por isso grandes estruturas feitas para pessoas não voariam com ventos marcianos. A poeira está em todo lado, mas demora um tempo longo a acumular-se. Mas para os filmes, para Matt Damon e os produtores, é mais divertido ter o drama. Portanto, acho que a maneira como as pessoas se comportaram, tomando conta uns dos outros, sobrevivendo, é fiel àquela como os nossos grandes astronautas, mulheres e homens, agem. Mas, se pretende ser a forma como Marte se comporta, não é a maneira como eu o descreveria, enquanto terráqueo.