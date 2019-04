As instituições do ensino superior estão cada vez mais atentas à imagem que transmitem para o exterior, fundamental para a sua capacidade de atrair alunos estrangeiros. Mas um estudo realizado no ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, no âmbito de uma tese de mestrado, mostra que provavelmente estão a concentrar esforços em fazer boa figura nos grandes rankings internacionais, como os que são produzidos pelo Financial Times e pela Universidade de Xangai, e a prestar menos atenção a plataformas mais informais, como redes sociais e sites dedicados. Nestes são partilhadas opiniões e avaliações sobre aspetos que muitas vezes não constam dessas listagens mas que se revelam tão ou mais decisivos na escolha dos estudantes.

Num típico ranking internacional, os estudantes têm acesso a informações como indicadores de empregabilidade e salários médios dos diplomados, internacionalização do corpo docente, artigos científicos produzidos e citados e até número de professores e antigos alunos que ganharam prémios Nobel.