Chegou e venceu. Até onde vai André Ventura?

Foi uma decisão solitária a de André Ventura quando criou o Chega. Nas autárquicas de 2017 as suas declarações contra os ciganos caíram que nem uma bomba e o partido pelo qual tinha concorrido mostrou o seu desagrado - Pedro Passos Coelho, ao contrário do CDS, não lhe retirou o apoio, mas ouviu-se o desagrado de muitas vozes sociais-democratas. "Senti que uma grande parte do partido, para não dizer a maioria, não se revia no meu modelo de pensamento em matérias de relação com as minorias, de Estado de direito, e várias outras questões estruturantes. Em 2019 iriam realizar-se dois atos eleitorais (europeias e legislativas) e entendi que era o momento de criar essa rutura - não era o PSD que tinha mudado, era o meu pensamento que já não se integrava naquilo que o PSD pensava para o país. O PSD tinha-se deslocado para a esquerda, pelo menos para um certo centro do espectro político, e eu entendia que não era aí que o centro-direita deveria estar no século XXI", conta André Ventura.

Desde aí não mais parou. As polémicas, as notícias, as críticas - o Chega é rotulado como um partido de extrema-direita, radical, populista, racista, xenófobo, homofóbico -, não pararam André Ventura que foi eleito deputado único do partido em outubro do ano passado. A defesa da prisão perpétua e da pena de morte (o partido realiza aliás um referendo interno sobre o assunto no mesmo dia das diretas, neste sábado, 5 de setembro), defende a diminuição da entrada de árabes na Europa, mas continua a arregimentar seguidores. André Ventura rejeita ser classificado de racista ou de homofóbico e vê nesses "epítetos" uma tentativa de acantonar o partido por quem já percebeu "que não pode travar o crescimento do Chega".